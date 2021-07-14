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ذكرت مصادر غربية وفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أن الإدارة الأميركية تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس في سبتمبر المقبل.
من جانبه بيّن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام هادي عمرو، أبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية، في لقائهما أمس، بافتتاح القنصلية قريباً.
وأضاف أنه لم يعد هناك أي عائق سوى بعض الإجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها؛ وفقاً لـ"الشرق".
من ناحيته أفاد مصدر غربي بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والواقع في شارع أغرون في القدس الغربية.
على الصعيد نفسه أعلن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قرار إلى الكنيست؛ لمنع إقامة أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 06:39 PM
"عمرو" أبلغ "اشتية" بقرار واشنطنأمريكا تعيد افتتاح قنصليتها في القدس سبتمبر المقبل
ذكرت مصادر غربية وفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أن الإدارة الأميركية تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس في سبتمبر المقبل.
من جانبه بيّن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام هادي عمرو، أبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية، في لقائهما أمس، بافتتاح القنصلية قريباً.
وأضاف أنه لم يعد هناك أي عائق سوى بعض الإجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها؛ وفقاً لـ"الشرق".
من ناحيته أفاد مصدر غربي بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والواقع في شارع أغرون في القدس الغربية.
على الصعيد نفسه أعلن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قرار إلى الكنيست؛ لمنع إقامة أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.
، أمريكا تعيد افتتاح قنصليتها في القدس سبتمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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