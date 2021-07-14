135 داعية للإجابة على فتاوى واستفسارات الحجاج

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

كُلَّف 135 عالماً وداعيةً لمرافقة حملات الحج للعام الجاري 1442هـ، للإجابة على فتاواهم واستفساراتهم الخاصة بالحج على مدار الساعة.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطة الوزارة التنفيذية بالحج للعام الجاري 1442هـ، وتماشياً مع توجيهات قيادة السعودية بتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويأتي تكليف الدعاة ضمن خطة الوزارة للحج التي تنفذها بالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية العاملة بالحج وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، واتساقًا مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة ومنها تكثيف البرامج الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن للإجابة على استفساراتهم في كل ما يتعلق بالحج .