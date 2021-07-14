5 آلاف شخص يخدمون 60 ألف حاج بالسعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

جند المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في السعودية 5000 شخص، من كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام الاستثنائي في المشاعر المقدسة.



وكشف نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني في تصريحات الأربعاء عن أن أكثر من خمسة آلاف عامل من كوادر منشآت خدمة حجاج الداخل، يعملون ليل نهار في المشاعر المقدسة "منى، وعرفات، ومزدلفة".

وأكد أنهم يبذلون أقصى الجهود لخدمة 60 ألف حاج، عبر متابعة تنفيذ خطط إسكان الحجاج وعمليات التنظيم والتفويج والتوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغيرها من الأعمال الموكلة لهم"، وفقاً لـموقع العربية.نت" اليوم.

وأوضح الجهني أنه تم توزيع الحجاج على هذه المؤسسات والشركات وفقاً لرغبة الحاج، وبقدرات استيعابية تتفاوت من 100 إلى 1000 حاج، وذلك حسب قدرة الشركة والتصريح الممنوح لها.