السعودية | “هيئة الاتصالات” تدعو الشركات العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة للتسجيل في “منصة تك”

المناطق_واس

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، دعوتها للشركات العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة للتسجيل في “منصة تك”. وذلك لتعزيز دور الهيئة كمنظم لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة،

وتسعى الهيئة لزيادة الشفافية في السوق وتحقيق المنافسة العادلة التي تحقق نمو وارتقاء مستوى الخدمة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، وتقديم بيئة مناسبة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ومواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة.

وبينت الهيئة أن التسجيل في “منصة تك” يزيد من الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات بين الشركات العاملة في القطاع والمستفيدين، كما يمكن التسجيل في المنصة الشركات العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة من ربط أعمالها وخدماتها مع تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات الصادر من الهيئة، و نشرها في دليل الشركات على موقع الهيئة الإلكتروني. كما سيتيح التسجيل للشركات المشاركة في البرامج والمبادرات التطويرية التي تطلقها الهيئة، وفتح قناة اتصال مباشرة مع الهيئة لأخذ مرئيات الشركات المسجلة ومقترحاتها لتطوير قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

يُذكر أن الهيئة قد أعلنت مؤخرًا عن الإطلاق التجريبي لـ”منصة تك” و إصدار وثيقة “تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة” وذلك لتزويد الشركات العاملة في السوق والمستفيدين بالمبادئ الأساسية للتصنيف، والتعاريف والأوصاف لفئاته، بالإضافة إلى تمكين قياس نضج أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، مع رصد وتنمية ومواءمة قوى العرض والطلب في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

ويمكن الدخول إلى “منصة تك” للتسجيل أو الاطلاع على “دليل الشركات المقدمة لخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة” عبر : (www.citc.gov.sa/sl/tech).