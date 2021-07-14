شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال المدينة" يستقبل 165 ألف مكالمة وينجز 79341 ساعة تطوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة ، 165782 مكالمة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021م ، نتج عنها 28182 بلاغاً إسعافياً ،باشرتها الفرق الاسعافية، و تم نقل 15117 حالة لمستشفيات المنطقة و معالجة باقي الحالات في الموقع أو رفضت النقل .

و صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن الساعات التطوعية المنجزة من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة ، بلغت 79341 ساعة تطوعية من خلال 292 فرصة تطوعية تم تنفيذها من خلال 4793 متطوعا ومتطوعة خلال الستة شهور الماضية .

وفي محور التدريب والمحاضرات الاسعافية الموجهة للمجتمع تم عقد 126 دورة ومحاضرة إسعافية من خلال مراكز التدريب التابعة للهيئة بشكل حضوري او من خلال وسائل التنقية الحديثة بعقد الدورات والمحاضرات عن بعد حيث استفاد منها 5000 مستفيد ومستفيده من جميع شرائح المجتمع .

أما في ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الاسعافي الذي يتعامل مع الحالة الإسعافية بناءً على البرتوكولات الطبية المعتمدة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم بمركز الإسناد الآلى وسط المدينة .

يُذكر أن الهيئة في منطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 35 مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" المدعوم بـ 9 لغات ومهيا للاستخدام من مختلف فئات المجتمع او من خلال تطبيق توكلنا والمضافة له حديثاً خدمة أسعفني أو أيقونة نداء إستغاثة .