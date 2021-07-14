الصحة تحذر من الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاحات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فاعلية لقاحات كورونا، مشيرةً إلى مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة وذلك وفقاً للأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

حالات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (1226) حالة مؤكدة وتعافي(1128) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10929) حالة منها (1430) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (504960) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (486011) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8020) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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