عصير البرتقال الطبيعي أفضل مشروب لمواجهة الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، بتناول عصير البرتقال الطازج يوميًا أو حسب الظروف وذلك لتجنب شعور الجسم بارتفاع الحرارة، إذ يتمتع البرتقال بقيمة غذائية عالية، لاحتوائه على العديد من المواد المغذية، والمعادن، والفيتامينات، ومنها الثيامين، والبوتاسيوم، والألياف، والبروتينات، والماغنسيوم، والهيسبريدين، والعديد من الفيتامينات والأملاح، والتي تجعله واحدًا من أكثر العصائر التي تحتوي على مواد مغذية، كما أنه لا يساعد على زيادة الوزن حيث يحتوي كل 100 ميلليلتر على 47 سعرًا حراريًا فقط.

عصير البرتقال يعزز الجهاز المناعي:

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، إن هذا العصير يعتبر من المشروبات المفيدة لصحة الجسم في فصل الصيف، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساهم في تقوية المناعة، كما يتميز بمحتواه المرتفع من البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل بالجسم، ويساعد على ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية، بجانب معالجة ارتفاع الكولسترول الذي يعد من المسببات التي تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تبين أن عصير البرتقال يساعد على الحد من نسبة الكولسترول السيئ، وزيادة كمية الكولسترول الجيد في الجسم.

يدعم بشرة الوجه:

ولفتت إلى أن دراسة غذائية أوضحت أن البرتقال يساعد في دعم بشرة الوجه والحد من حب الشباب، إذ إن الأوساخ والبكتيريا تسد مسام البشرة الأمر الذي يؤدي إلى البثور، ولكون عصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من حامض الستريك، فإنه يقوم بتجفيف البثور والتخلص من السموم بفضل الألياف الغذائية، فالتناول المنتظم لعصير البرتقال لا يؤدي فقط إلى تفادي حب الشباب، بل أيضًا إلى علاج البشرة الدهنية وإزالة الرؤوس السوداء.

7 أنواع للبرتقال:

وخلصت الدكتورة جواهر بالقول، هناك 7 أنواع للبرتقال وهي البرتقال السكري، اليوسفي، برتقال أبو سرة، برتقال سيفيل، برتقال الكمكوات، البرتقال الأحمر، برتقال آجلي، وجميعها تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية عالية تفيد الجسم، لذا ينصح بعصير البرتقال الطبيعي وتجنب المعلب لاحتوائه على نسبة عالية من السكر مما يترتب عليه زيادة نسبة السعرات الحرارية في الجسم.

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