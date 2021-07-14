5 نصائح للنساء لأداء فريضة الحج بشكل آمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية النساء الدكتورة عائشة سعيد، السيدات اللواتي سيؤدين فريضة الحج هذا العام بعدم الاحتراق النفسي وإرهاق الجسد فوق طاقته، إذ إنه مع ارتفاع حرارة الأجواء يجب مراعاة الكثير من الأمور الصحية، حتى تتمكن الحاجات من ضيوف الرحمن أداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

تجنب الاحتراق النفسي:

وقالت في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365 “، إن هناك 5 نصائح صحية لتجنب الاحتراق النفسي خلال موسم الحج:

إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم والراحة، والابتعاد عن السهر والأمور التي تسبب الإرهاق النفسي والجسدي.

الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان واستخدام واقٍ من الشمس، والحرص على التواجد في أماكن الظل، واستخدام الشمسية لتفادي الحرارة.

ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من الأشعة الضارة.

الحرص على التغذية الجيدة، وتناول السوائل كالعصائر الطازجة والماء وتجنب المشروبات الساخنة قدر الإمكان.

وتجنب المشروبات الساخنة قدر الإمكان. تجنب السير لمسافات طويلة وخصوصًا خلال فترة الظهيرة لتجنب الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

تجنب الدهون في الحج:

وشددت على ضرورة عدم الإفراط في الوجبات، وخصوصًا الغنية بالدهون، لتفادي إرهاق الجهاز الهضمي واستهلاك طاقة الجسم في الهضم، ما يعيق الحاج عن أداء الشعائر، والحرص على تناول الغذاء الصحي، الذي يشمل الحليب ومشتقاته، كونها تمد الجسم بالطاقة والمعادن مثل الكالسيوم، والخضراوات والفواكه الطازجة المغسولة جيدًا للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك.

استبدال الكمامة يوميًا:

وأنهت الدكتورة عائشة حديثها قائلة، بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة واستبدالها يوميًا إذا لم تكن قماشية، وغسل القماشية بشكل يومي، والحرص على غسل اليدين أو تعقيمهما بشكل دائم، تجنب قدر الإمكان ملامسة الأسطح الخارجية، ومراعاة تطبيق التباعد الجسدي، وذلك حفاظًا على السلامة الشخصية والآخرين.

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