الأرصاد : النعيرية تسجل أعلى درجات الحرارة في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم بين المدن السعودية والتي جاءت في النعيرية بواقع 4ْ9.6 درجة.

درجات الحرارة الأعلى

وقال المركز إن درجة الحرارة التي تم تسجيلها في الدمام قد بلغت 4ْ7.3 وفي القيصومة 4ْ6 وفي الأحساء 4ْ5 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية إلى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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