الشيخ بندر بليلة يشكر القيادة بمناسبة تكليفه خطيبًا ليوم عرفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وختامًا رفع معاليه بالغ الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهم الله- على رعايتهم وعنايتهم وتوجيههم ودعمهم الدائم والمستمر، وأن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد، وأن يوفقهم لما فيه صلاح للبلاد والعباد.

وثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اختيار القيادة الرشيدة لفضيلة الشيخ بندر بليلة، ولما يمثله منبر الحرمين الشريفين من مكانة دينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

من هو الشيخ بندر بليلة ؟

هو بندر بن عبد العزيز بن سراج بن عبدالملك بليلة من قارئي القرآن الكريم ومن أئمة المساجد في المملكة، وولد في مكة المكرمة في عام 1395هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ.

وحصل الشيخ بندر بليلة على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حاليًّا يعمل إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بالإضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

وفي أكتوبر 2020 صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ويُعاد تكوين هيئة كبار العلماء بتعيين أعضاء جدد، ومن بينهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.