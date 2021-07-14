وزارة التعليم تعلن الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443 هـ.

وبحسب الجدول الزمني فقد تقرر عودة المشرفين والمشرفات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل عدا الممارسين للتدريس يوم 29/12/1442 هـ فيما تقرر عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس يوم 13/1/1443 هـ.

وزارة التعليم تحدد التقويم الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ التقويم الدراسي للعام المقبل يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29/8/2021 أما إجازة اليوم الوطني فسوف تكون يومي الأربعاء والخميس 15-16-2-1443هـ أما أول إجازة نهاية أسبوع مطولة فسوف تكون يومي الأحد والاثنين 11-12/3/1443 هـ فيما ستكون الإجازة الثانية المطولة في الفصل الدراسي الأولي يوم الخميس 29/3/1443 هـ فيما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بنهاية الدراسة يوم الخميس 20/4/1443 هـ.

خطط دراسية جديدة

وكان وزير التعليم قال في وقت سابق إنه سيتم من العام الدراسي المقبل؛ تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، مبينًا أنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي.



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