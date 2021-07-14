الدوريات الأمنية تطبق الأنظمة في المشاعر المقدسة عبر 4 محاور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن أنه سيتم تسيير الدوريات الأمنية بشقيها الرسمي والسري، في عموم المشاعر المقدسة؛ لحفظ الأمن وتطبيق النظام ومباشرة البلاغات، والتأكد من التزام جميع الحجاج والعاملين بالإجراءات.

خطة دوريات الأمن في المشاعر المقدسة

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الثاني لأمن الحج اليوم إلى أن دوريات الأمن تشارك في خطة الحج وفق 4 محاور رئيسية؛ المحور الأول هو دوريات الأمن داخل المشاعر المقدسة، أما المحور الثاني فهو قوة المهام والإسناد الأمني وعملها يتمحور في فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع دخول أي شخص لا يحمل ترخيصًا بالحج فيما يشمل المحور الثالث قيادة المنطقة المركزية حيث تم وضع نقاط فرز وتدقيق في كل الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام لضمان عدم وصول من لا يحمل تصريح رسمي بالحج.

أما المحور الرابع فهو دوريات الأمن في عموم العاصمة المقدسة حيث تم دعمها بالقوة البشرية والآلية تحسبًا للكثافة البشرية التي تتزامن مع موسم الحج.



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