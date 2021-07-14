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أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قدّم للرئيس ميشال عون تشكيلة حكومية تضم 24 وزيراً، خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر بعبدا.
وذكر "الحريري" أن التشكيلة الحكومية التي قدّمها لـ"عون" قادرة على النهوض بالبلاد ووقف الانهيار.
وأضاف أنه ينتظر رد الرئيس اللبناني غداً الخميس.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 05:32 PM
أشار إلى أنها قادرة على النهوض بلبنان ووقف الانهيار"الحريري" قدّم تشكيلته الحكومية إلى "عون".. وينتظر الرد عليها غداً
أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قدّم للرئيس ميشال عون تشكيلة حكومية تضم 24 وزيراً، خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر بعبدا.
وذكر "الحريري" أن التشكيلة الحكومية التي قدّمها لـ"عون" قادرة على النهوض بالبلاد ووقف الانهيار.
وأضاف أنه ينتظر رد الرئيس اللبناني غداً الخميس.
، "الحريري" قدّم تشكيلته الحكومية إلى "عون".. وينتظر الرد عليها غداً ،
المصدر : الخليج 365
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