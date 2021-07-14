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كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن العميد علي محمد القحطاني، أن دوريات الأمن انتشرت على نطاق واسع في منى وعرفات، ما بين رسمية وسرية وراكبة وراجلة ودراجات نارية.
وقال: تم فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة؛ لمنع دخول أي مخالف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لعام 1442هـ.
وأضاف "القحطاني": تم استحداث قيادة للمنطقة المركزية ووضع نقاط فرز وتدقيق؛ لضمان عدم السماح لأي شخص بالاتجاه للمسجد الحرام، وتمت تغطية جميع أنحاء العاصمة المقدسة برجال دوريات الأمن، مدعومين بأجهزة ذكية لوحية وكفية، ويتم التحقق عن طريق بصمة الوجه أو الأصبع.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 05:31 PM
انتشار وتغطية لجميع أنحاء العاصمة المقدسة.. بهدف منع المخالفينقائد أمن الحج للدوريات: أجهزة لوحية وكفية للتعرف على الأشخاص
كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن العميد علي محمد القحطاني، أن دوريات الأمن انتشرت على نطاق واسع في منى وعرفات، ما بين رسمية وسرية وراكبة وراجلة ودراجات نارية.
وقال: تم فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة؛ لمنع دخول أي مخالف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لعام 1442هـ.
وأضاف "القحطاني": تم استحداث قيادة للمنطقة المركزية ووضع نقاط فرز وتدقيق؛ لضمان عدم السماح لأي شخص بالاتجاه للمسجد الحرام، وتمت تغطية جميع أنحاء العاصمة المقدسة برجال دوريات الأمن، مدعومين بأجهزة ذكية لوحية وكفية، ويتم التحقق عن طريق بصمة الوجه أو الأصبع.
، قائد أمن الحج للدوريات: أجهزة لوحية وكفية للتعرف على الأشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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