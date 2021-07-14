شكرا لمتابعة خبر عن جمعية روافد النصبة توزع الفواكة الطازجة والمياه على مستفيديها "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أملج _ وزعت جمعية روافد النصبة الخيرية بقرى شمال املج صباح اليوم الأربعاء العديد من سلال الفاكهة الطازجة وصناديق المياه المعدنية والتي استهدفت المستفيدين من الجمعية في قرى كلٌ من القرص والنصبة وفهي وسمنه، كما شارك مسؤولي الجمعية عدد من المتطوعين في تلك الحملة من التوزيعات.

ومن جانبه، ثمن القائمين على الجمعية ما تجده جمعية روافد النصبة ومؤسسات العمل الخيري في هذه البلاد المباركة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتعاون من فاعلي الخير مع القائمين على الجمعيات لتنفيذ مثل هذه الأعمال الخيرية،سائلين الله تعالى أن يرزق الجميع الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدموا ويقدمون في موازين حسناتهم.