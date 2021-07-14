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شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم المدينة المنورة" ينفذ برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون" بحضور أكثر من 30 طالبة.
وشهد البرنامج تعريف الطالبات بطبيعة المسابقة وشروطها وموضوعاتها وكيفية توظيف الخيال والإبداع والابتكار في الرسم وعناصر التحكيم.
الجدير بالذكر أن برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون" يهدف إلى تأهيل الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة تخيّل.