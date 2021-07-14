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"تعليم المدينة المنورة" ينفذ برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون"

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الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون" بحضور أكثر من 30 طالبة.

وشهد البرنامج تعريف الطالبات بطبيعة المسابقة وشروطها وموضوعاتها وكيفية توظيف الخيال والإبداع والابتكار في الرسم وعناصر التحكيم.

الجدير بالذكر أن برنامج "التخيّل في ذاكرة اللون" يهدف إلى تأهيل الطلاب والطالبات للمشاركة في ‎مسابقة تخيّل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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