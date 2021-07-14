شكرا لمتابعة خبر عن أمن الحج يعلن بدء استقبال الحجاج من يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت القوات الخاصة بأمن الحج، اليوم (الأربعاء)، بدء استقبال الحجاج ابتداءً من الساعة السادسة مساءً من يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع منها الشبيكة، ومواقف الملك عبدالعزيز.

وأشارت إلى جاهزية المسجد الحرام وساحاته لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، وإدارة المشاريع بوزارة المالية.

ولفتت، خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم، إلى أنه جرى في الأيام الماضية فتح عدة أبواب منها باب الملك عبدالعزيز، وأبواب العمرة، والفتح، وأجياد، وغيرها، مؤكدة أنها متاحة بدءًا من 7 ذي الحجة حتى نهاية موسم الحج.

ونوهت بأن الخطة الأمنية التي اتخذتها لهذا العام راعت الضوابط الأمنية والصحية والتنظيمية والتي ستكون مصاحبة لحجاج بيت الله الحرام، ومنها التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية حفاظًا على أمن وسلامة الحجاج.