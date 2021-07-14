شكرا لمتابعة خبر عن الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن موعد فتح صفحة القبول والتسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المشرف العام على الأكاديمية السعودية اللوجستية " مشعل المفضي "، اليوم الثلاثاء، عن موعد فتح صفحة القبول والتسجيل في الأكاديمية.

وقال المشرف العام على الأكاديمية لقناة "الإخبارية" سنُطلق صفحة القبول والتسجيل في الأكاديمية بعد عيد الأضحى مباشرة.

وأضاف أن الدراسة في الأكاديمية ستبدأ في شهر سبتمبر القادم، في حين سيتم فتح التسجيل على الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ شهر فبراير القادم.