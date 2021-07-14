شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بحيث يبدأ السوق من الساعة الثالثة والنصف فجرا حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، بدلا من الساعة السابعة مساء سابقا.

وذلك نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة، ولتسهيل تسوق مرتادي السوق خلال الفترة المسائية بكل يسر وسهولة، بعيدا عن شدة الحرارة خلال فترة النهار.

وكذلك لتمكين أصحاب المباسط والتجار في السوق من القيام ببيع منتوجاتهم بعيدة عن حرارة الأجواء، وذلك اعتبارا من هذا اليوم الأربعاء 04/12/1442هـ،