شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية عن العمل عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة "أبشر" أن خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية، تمكنك من التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عبر حسابك على المنصة.

وقالت المنصة، أن ذلك حسب الشروط التالية: أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل عامل، أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، فيما يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة، بينما خطوات وطريقة الوصول للخدمة هي: تبويب العمالة، ثم اختيار خدمات، وبعدها تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية، وذلك بالبحث أو كتابة اسم الخدمة في محرك البحث.