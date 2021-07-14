شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى): استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله - , للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مشيداً سموه بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة, مؤكداً سموه بأهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, .من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.