«الغذاء والدواء»: 6 خطوات لسلامة الأدوية في موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأربعاء، بست خطوات لسلامة الأدوية في موسم الحج، تتضمن عدم تعريضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، وعدم ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب.

وأضافت «الغذاء والدواء»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن حفظ الدواء ينبغي أن يكون في عبوته الأصلية، مع الحرص على عدم تناول دواء لحاج آخر حتى ولو تشابهت الأعراض.

وأشارت إلى أنه في حالة نسيان جرعة الدواء يتم أخذها في أقرب وقت ممكن ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى يتم تناول جرعة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الماء أفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.