بالفيديو.. طبيبة مصرية تروي قصة عمل دامت 31 عامًا في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - تودع الطبية المصرية هالة الشافعي مركز الرعاية الصحية بقرية المسقي في منطقة عسير بعد قصة وفاء وانتماء استمرت لمدة 31 عامًا من العمل دون كلل ارتبطت خلالها بالمكان وأهله حتى أصبحت واحدة منهم تعيش معهم أفراحهم وأحزانهم.

وعبرت الطبيبة مصرية عن امتنانها لأهالي المملكة، لحسن معاملتهم لها طيلة فترة عملها، مشيرة إلى أن أهالي القرية لم يشعروها بأنها "غريبة" عنهم، لذلك أحبت العيش في المملكة، والاستمرار خلال هذه السنوات.

وأضافت في حديثها لبرنامج "صباح السعودية" على قناة "السعودية" أن حسن معاملة المواطنين لها جعلها تشعر أنها تعيش في بلدها الثاني وسط أهلها، لافتة إلى أن زوجها وأولادها ظلوا معها أيضًا.

وحرص زملاؤها في العمل على إقامة حفل تكريم لها قبل وداعها، مشيدين بكفاءتها وإخلاصها، وقال أحد زملائها: إنها حظيت بثقة سكان القرية لدرجة جعلتهم لا يتناولون الأدوية قبل استشارتها أولاً.