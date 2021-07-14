أخبار السعودية اليوم.. انفجار ذخائر «غير صالحة».. و«بليلة» خطيبًا ليوم عرفة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث كشفت وزارة الشؤون الإسلامية عن صدور توجيهات بالتوسع في فتح مساجد إضافية، وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، بينما انطلقت أولى قوافل الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدولة تونس، وإلى التفاصيل:

مجلس الوزراء يعتمد 12 قرارًا.. ترقيات حكومية وحسم أنظمة المدفوعات الخليجية

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد 12 قرارًا، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً)، والحج والعمرة، والإعلام، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي لتونس إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جاء ذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر «غير صالحة» بالخرج

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، في إحدى الساحات خارج مدينة الخرج.

الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيبًا لخطبة يوم عرفة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، تكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام، خطيبًا لخطبة عرفة، وقال الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع «تويتر»: «تكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة».

«فلكية جدة»: تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا

أفادت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الأربعاء بأن سماء مكة المكرمة ستشهد يوم غدٍ الـ 5 من ذو الحجة، ظاهرة التعامد الثاني للشمس والأخير لهذا العام على الكعبة المشرفة، وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، إن التعامد يحدث وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس على ارتفاع نحو 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي مع عودة الشمس «ظاهريا» قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء.

وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بالتوسع في فتح مساجد إضافية لصلاة العيد

وجه وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، عبداللطيف آل الشيخ، بالتوسع في فتح مساجد إضافية، وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى ستقام في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها الجمعة مؤقتًا، وتكون إقامتها بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

الأحوال المدنية: تكليف مكاتب للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق ومحافظات المملكة «للرجال والنساء»، للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مع استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، التي يتم إنجازها عبر 13 مركزًا لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة للمراجعة.

مصدر بـ«أوبك+»: السعودية والإمارات تتوصلان لتسوية حول إنتاج النفط

قال مصدر في تحالف «أوبك+»، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن السعودية والإمارات تتوصلان لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط، فيما أفادت تقارير أن الحكومة الإماراتية، توصلت لاتفاق بخصوص إنتاج النفط مع تحالف «أوبك+»، بعد تباين في القرارات في الآونة الأخيرة مما أثر على أسعار النفط في الأسواق.

تورط 4 أشخاص في سطو على مجوهرات وأموال قبل ضبطهم بمكة

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات إلقاء القبض على 4 أشخاص تورطوا في سطو بسلاح أبيض على مجوهرات وأموال قبل ضبطهم بمكة، وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

«المرور السعودي»: الوصول المخالف لـ3 مناطق ينتهي بغرامة 10 آلاف ريال

جدّد المرور السعودي التأكيد على أنه سيخالف كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى مزدلفة عرفات) دون تصريح بغرامة 10 آلاف ريال، حتى نهاية الـ 13 من ذي الحجة، مشيرًا إلى أن المخالفة تتضاعف عند التكرار.

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