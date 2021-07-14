4 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق، قائمة الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وجاءت منطقة الرياض لتتصدر ترتيب المناطق، مسجلة 334 إصابة جديدة، من إجمالي 1226 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ260 إصابة، ثم المنطقة الشرقية بـ158 إصابة، ثم منطقة عسير بـ140 إصابة.

وحلت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ91 إصابة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ56 إصابة، ثم منطقة نجران بـ47 إصابة، ثم منطقة جازان بـ41 إصابة، ثم منطقة حائل بـ38 إصابة، ثم منطقة الباحة بـ23 إصابة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ18 إصابة، ثم منطقة تبوك بـ14 إصابة، ثم منطقة الجوف بـ4 إصابات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1128 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 504960، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 486011، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8020 حالة.

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