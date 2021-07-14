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وزارة الصحة تعلن وفيات وإصابات كورونا الجديدة.. والتعافي 1128 حالة

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1128 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 504960، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 486011، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8020 حالة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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