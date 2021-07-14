الشؤون الإسلامية: إعادة فتح 7 مساجد بعد تطهيرها من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فتح 7 مساجد في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامي عبر موقع «تويتر»: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 158 يوماً 1842 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

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