وزير «الشؤون الإسلامية» يوجه بالتوسع في فتح مساجد إضافية لصلاة العيد

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، عبداللطيف آل الشيخ، بالتوسع في فتح مساجد إضافية، وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحساب الرسمي لقناة الإخبارية عبر موقع «تويتر»: «وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالتوسع في فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى».

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أعلنت أن صلاة عيد الأضحى ستقام في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها الجمعة مؤقتًا، وتكون إقامتها بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

كما اعتمد وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، د.عبداللطيف آل الشيخ، خطة الوزارة لحج هذا العام 1442هـ، وذلك بتجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أن الخطة تشمل أيضًا الحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.

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