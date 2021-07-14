ما هي خدمة سوار الحاج الذكي نسك

دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع مجموعة "stc" مشروع سوار الحاج الذكي "نسك" بصفته خدمة تقنية متقدمة تستهلها السعودية بتقديمها في موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث أن هذه الخدمة تعتمد مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء وتشمل تنفيذ مراحل متكاملة؛ لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة التشغيلية والفنية والتقنية للمشروع في تجربة نوعية لخدمة رحلة الحاج الدينية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بحضور رئيس الهيئة عبدالله الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بسام غشيان، والرئيس التنفيذي لمجموعة "stc" عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال رياض معوض.

ويقدم سوار الحاج الذكي "نسك"، الذي يطرح لأول مرة على مستوى السعودية في نسخته التجريبية حيث سيتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة؛ مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقعة ومساعدته، كما سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر السوار، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج ميسرة للحجاج.

وتعكس مذكرة التفاهم الدور الكبير الذي تقوم به سدايا من تطويعٍ للتقنية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة وكفاءاتها الوطنية وقدرتها على تطوير الحلول المبتكرة، كما ستساهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم إذ يعد ذلك هدفا من الأهداف التي يسعى برنامج ضيوف الرحمن إلى تحقيقه، كما تعد مساهمة (stc) إضافة أخرى إلى هذه المذكرة بتسخير شراكاتها المميزة مع كبرى شركات التقنية العالمية لدعم هذا المشروع التقني الذي سيعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة على مستوى العالم.