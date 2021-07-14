جدة: إزالة 1722 موقعا عشوائيا لورش ومستودعات كيلو 8

وأوضح رئيس بلدية خزام المهندس أحمد الزهراني، أن أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، جاءت نتيجة مخالفات عديدة تمثلت في إقامة أنشطة مهنية عشوائية داخل المناطق السكنية ، وبلا مستمسكات شرعية ، فضلا عن التشوه البصري والبيئي الناتج عن تلك الأعمال وما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية.
وبين الزهراني أن أعمال الإزالة شملت نزع 732 عداداً كهربائياً و26 من عدادات المياه بعد إشعار أصحاب المستودعات والمنشآت القائمة ، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتم تسليم المواقع بالكامل لوقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية لتأمينها والمحافظة عليها.
وتؤكد أمانة جدة استمرار جهودها في إزالة المخالفات البلدية والحد من الظواهر السلبية والعشوائيات والأنشطة غير النظامية داخل المناطق السكنية وخارجها، مثمنة تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بـ 940، أو من خلال تطبيق "بلدي" على الهواتف الذكية.
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