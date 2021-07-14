المدينة والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة بالمملكة

سجلت المدينة المنورة والأحساء أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم الأربعاء وذلك بواقع 44 درجة مئوية في حين سجلت السودة أقل حرارة بـ 27 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ورياح نشطة على مناطق (الشرقية ،الرياض ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية الى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.