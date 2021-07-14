شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": البيع في الصيدليات بـ "الباركود" وطباعة السعر"اختيارية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت الصيدلانية لن تكون ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر الخارجي، مع الالتزام بإضافة "باركود" ثنائي الأبعاد يتم قراءته عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر. ويحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود ، ولا يسمح لهم بزيادته.

وأشارت "الهيئة" أنه اعتبارًا من تاريخ 22/‏ 12/‏ 1442هـ الموافق 1/‏ 8/‏ 2021م ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية "اختيارية" وليست "إلزامية"، على أن يتم إضافة "باركود" متضمن السعر الفعلي وكافة معلومات التسجيل الخاصة بها، وذلك سعيًا منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه.

وبيّنت "الهيئة" أنه نظرًا لتغير في تسعيرة بعض المستحضرات بين فترة وأخرى لأسباب متعددة ينتج عنها وجود سعرين للمستحضر الواحد، إذ تضطر المنشآت على إثر ذلك إلى سحب المنتجات لإعادة طباعة التسعيرة الجديدة، وهو ما قد ينتج عنه نقصًا في التوفر أو انقطاعًا للدواء، مما يؤثر سلبًا على المستهلك والمستثمر.