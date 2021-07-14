شكرا لقرائتكم خبر عن 300 متطوعا في 25 نقطة إسعافية لخدمة الحجاج بالحرم والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي أعماله في الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ من خلال أكثر من 300 متطوع من الجنسين، للمساهمة بدعم التغطية الاسعافية التابعة للهيئة في موسم الحج في كل من العاصمة المقدسة ومشعر منى وعرفات ومزدلفة ولتقديم الخدمة الاسعافية لضيوف الرحمن.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تم تشكيل فريق تطوعي مختص في مجال (مكافحة العدوى) يشارك في تطبيق الاحترازات الوقائية للحجاج والمصلين في الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات من أجل سلامتهم،وتم تدعيم الفرق التطوعية بأكثر من 2000 قطعة طبية منها ثلاثين حقيبة اسعافيه مجهزه بالكامل مع ثلاثين حقيبة أكسجين وتفعيل المسعف الإلكتروني من أجل استلام البلاغات القادمة من غرفة العمليات المركزية.

وقال مدير عام التطوع هناء الشمراني أن الفريق التطوعي المشارك في دعم وتغطية أعمال الحج موزع على 25 نقطة اسعافية ما بين الحرم المكي والمشاعر المقدسة وكل نقطه تم وضع من 3-5 افراد لكل فرقة بحسب الاحتياج الكثافة، وتتشكل هذه النقاط مع خطة الحج لهذا العمل وتنقلات الحجاج، وبدءًا من تاريخ 512 ستكون النقاط التطوعية الاسعافية بمشرع منى وعرفة ومزدلفة متواجدة متماشية مع تنقل الحجاج بأكثر من 80 متطوع موزعين على النقاط.

وفي الختام قال الشمراني أن 60% من المتطوعين ذو تخصصات طب بشري و 40% تمريض وطب طوارئ و10% في تخصصات مساندة توعوية وتعزيز صحي وصيدلة وعلاج طبيعي وتنفسي، متمني للحجاج السلامة وحج آمن.