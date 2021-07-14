لوسيد تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، إنها ستبدأ إنتاج وتسليم سياراتها الكهربائية للمرة الأولى خلال العام المقبل.

خطط شركة لوسيد للعام المقبل

وقالت الشركة إنها انتهت من مراحل ما قبل الإنتاج بعد سلسلة من التأخيرات مؤخرًا؛ مشيرة إلى أنها في طريقها لبدء تسليم سياراتها للعملاء في النصف الثاني من العام المقبل.

وتخطط الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتسريع توسعة مصانعها لتلبية الطلبات، وإضافة خط تجميع مخصص لطرازها من سيارة دفع رباعي كهربائية، كما تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20 موقعًا للبيع بالتجزئة بحلول نهاية العام الجاري.

بناء مصنع في السعودية

وكانت شركة لوسيد قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع في السعودية.



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