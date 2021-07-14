كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تستحدث تخصص الأمن السيبراني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

استحدثت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تخصص الأمن السيبراني في البكالوريوس المسائي اعتباراً من الفصل التدريبي المقبل 1442-1443هـ ، وذلك بهدف التوسع في مناهجها التدريبية بما يخدم سوق العمل ورفده بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات بما يواكب رؤية المملكة 2030 .

تخصصات كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

وتطلق الكلية هذا التخصص تحت مظلة قسم تقنية الحاسب ، باعتباره من التخصصات الحديثة الجاري توظيفها مع زيادة تدفق المعلومات في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وتقنية الحاسب الآلي، حيث أصبحت تلعب دوراً أساسياً في تغطية مختلف النواحي العلمية والعملية، حيث يشهد هذا المجال استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة ، حيث يأتي هذا التخصص في إطار البرامج التدريبية التي تحرص على تقديمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق الرؤية العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة .

مدة الدراسة والتدريب

وأشارت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة إلى أن مدة الدراسة والتدريب في تخصص الأمن السيبراني سنتين ونصف ضمن برنامج البكالوريوس الذي تنفذه في الفترة المسائية، فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية ؛ التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب وتقنية الاتصالات ، حيث تستحدث الكلية التخصصات النوعية سعياً لتنفيذ الخطط الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، التي تهدف لتقديم تدريب تقني ومهني متقدم ، وإعداد الكوادر التقنية ذات المواهب الإبداعية التي تخدم المجتمع وتسهم في نهضة الوطن وتنميته .

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