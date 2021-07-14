محمد بن مسعود - الدمام - المبنى كان يخضع لأعمال الصيانة.. والحادث بلا إصابات تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري. وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة. وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات. 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 03:49 PM المبنى كان يخضع لأعمال الصيانة.. والحادث بلا إصابات "مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري "مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري. وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة. وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات. الكلمات المفتاحية ، "مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.