، تعرف على مهام مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لحجاج الداخل.. "الحقيل" يطلع ،

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وقف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على أهم أعمال ومنجزات الأمانة في مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لقطاع حجاج الداخل، لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات، والذي يقدم الدعم والخدمات لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.
ويهدف مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لقطاع حجاج الداخل لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات إلى توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات وتسهيلها على منشآت "قطاع حُجّاج الدّاخل"، وتقديم دعم لوجستي لهم، يتمثل في تقديم الخدمات لهم من تراخيص وتصاريح عمل في مكان واحد وتحت سقف واحد، وذلك بجمع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال هذا القطاع وتجهيزاته في مشعر عرفات، الحكومية والأهلية، في مقر واحد؛ ليسهل مراجعتها والتواصل معها، خاصة وأن هذا "القطاع"، سيؤدي دوراً محورياً في هذا الموسم، وذلك لكونه الجهة المٌناط بها خدمة جميع ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين في هذا الموسم الاستثنائي.
وأشاد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، بالدور الذي تقدمه أمانة العاصمة المقدسة والعمل الدؤوب التي تقوم به لتسهيل الإجراءات والأعمال لشركات ومؤسسات قطاع حجاج الداخل.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 03:18 PM
لتوفير الوقت والجهد وتيسير الإجراءات وتسهيلها في مشعر عرفاتتعرف على مهام مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لحجاج الداخل.. "الحقيل" يطلع
وقف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على أهم أعمال ومنجزات الأمانة في مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لقطاع حجاج الداخل، لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات، والذي يقدم الدعم والخدمات لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.
ويهدف مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لقطاع حجاج الداخل لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات إلى توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات وتسهيلها على منشآت "قطاع حُجّاج الدّاخل"، وتقديم دعم لوجستي لهم، يتمثل في تقديم الخدمات لهم من تراخيص وتصاريح عمل في مكان واحد وتحت سقف واحد، وذلك بجمع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال هذا القطاع وتجهيزاته في مشعر عرفات، الحكومية والأهلية، في مقر واحد؛ ليسهل مراجعتها والتواصل معها، خاصة وأن هذا "القطاع"، سيؤدي دوراً محورياً في هذا الموسم، وذلك لكونه الجهة المٌناط بها خدمة جميع ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين في هذا الموسم الاستثنائي.
وأشاد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، بالدور الذي تقدمه أمانة العاصمة المقدسة والعمل الدؤوب التي تقوم به لتسهيل الإجراءات والأعمال لشركات ومؤسسات قطاع حجاج الداخل.
، تعرف على مهام مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحدة لحجاج الداخل.. "الحقيل" يطلع ،
المصدر : الخليج 365
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