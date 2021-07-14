شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية شراكة مجتمعية للعناية بالمصاحف المستعملة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم مشروع العناية بالمصاحف المستعملة "تعظيم" وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وأوضح المهندس الجبير أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات الأمانة للتعاون مع القطاع الثالث وتقديم خدماتها ما يتماشى ورؤية المملكة 2030 في دعم العمل الخيري، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المحافظة على كتاب الله ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وأشاد أمين المنطقة الشرقية بما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة كتاب الله والعناية بالمصاحف المستعملة ورفعها من المواقع الغير مخصصة وإعادة ترميمها وترتيبها والمحافظة عليها والاستفادة منها.