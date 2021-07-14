شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عمل سوق الخضار المركزي بالدمام لـ 9:30 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظرا لارتفاع درجة الحرارة ولتسهيل تسوق المستفيدين في الفترة المسائية.. وجه أمين المنطقة الشرقية بتمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بحيث يبدأ السوق من الساعة الثالثة والنصف فجرا حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، بدلا من الساعة السابعة مساء.

وسيتم العمل بالتوقيت الجديد (3:30 فجراً وحتى 9:30 مساءً) في سوق الخضار والفواكه المركزية بالدمام اعتبارا من اليوم الأربعاء 04/12/1442هـ، لتمكين أصحاب المباسط والتجار في السوق من القيام ببيع منتوجاتهم بعيدة عن حرارة الأجواء ، واعطاء وقت أكبر للمتسوقين في الفترة المسائية.