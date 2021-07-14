شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف استعدت أمانة العاصمة المقدسة لموسم الحج؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعدادها لموسم حج هذا العام، عبر خطة متكاملة اشتملت على العديد من المهام والأعمال لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وبدأت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بالأمانة، في تنفيذ كل مهامها المتعلقة بالإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة، استعدادًا لحج هذا العام بمشاركة ٦٥٧ عاملا و٣٢١ جهازاً للمكافحة و٢٣٤ سيارة وذلك بواقع ٣ فرق للتواجد على مدار الساعة لمكافحة جميع آفات الصحة العامة.

وفي مجال النظافة يبلغ عدد القوى العاملة ١٣٥٤٩ شخصا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجهزين بأحدث المعدات مثل الضواغط والقلابات والبوبكات والمكانس الآلية، وهناك ٩١٢ معدة و١١٨٩ صندوقاً ضاغطاً، و١٣٥ مخزناً أرضياً، و٩ تريلات ضغط.