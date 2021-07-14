أمانة جدة تغلق 39 مقهى تقدم منتجات التبغ بلا تراخيص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة 39 مقهى مخالف للتراخيص النظامية، وذلك ضمن جهود الرقابة الميدانية من خلال برنامج إجادة لرفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية في المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات التبغ.

جولات أمانة جدة

وأوضحت الأمانة، أن جولاتها الرقابية أسفرت عن رصد عدد من المواقع المخالفة تقدم منتجات التبغ دون الحصول على تراخيص نظامية، وذلك في نطاق بلديات العزيزية وذهبان والصفا والمطار، إضافة إلى بلديات البلد وجدة الجديدة وأبحر.

استمرار أعمال الرقابة الميدانية

وأكدت الأمانة استمرار أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال المقاهي للاشتراطات البلدية وعدم السماح لها بتقديم الشيشة والمعسل أو أي من منتجات التبغ إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات البلدية تجنبًا للعقوبات والغرامات.



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