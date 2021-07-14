الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

الدفاع المدني يخمد حريقًا بأحد مجمعات الرياض دون إصابات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حريق نشب في أحد المجمعات التجارية التي تخضع للصيانة في الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن مدني الرياض أخمد حريقًا اندلع في جزء من مجمع تجاري يخضع لأعمال صيانة، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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