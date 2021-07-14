اخبار السعوديه

الدفاع المدني يخمد حريقًا بأحد مجمعات الرياض دون إصابات

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يخمد حريقًا بأحد مجمعات الرياض دون إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

الدفاع المدني يخمد حريقًا بأحد مجمعات الرياض دون إصابات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حريق نشب في أحد المجمعات التجارية التي تخضع للصيانة في الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن مدني الرياض أخمد حريقًا اندلع في جزء من مجمع تجاري يخضع لأعمال صيانة، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني الدفاع المدني

شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا