تنبيه من جامعة الإمام للطلاب : لا دخول بلا تحصين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت جامعة الإمام التأكيد على أهمية التحصين كشرط دخول الجامعة في العام الجامعي الجديد.

أنواع التحصين المسموح

وقالت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة إن الحضور للجامعة يتطلب التحصين بحصولك على:

جرعتين من لقاح (فايروس كورونا).

أو مُضى ١٤ يومًا من أخذ الجرعة الأولى.

أو التحصين بالتعافي من الإصابة من خلال تطبيق توكلنا.

الإجراءات الاحترازية في جامعة الإمام

وشددت العمادة على أن الأمن الجامعي والسلامة المرورية في الجامعة مؤتمنون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لكافة منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات، ولن يتهاونوا في الاطلاع على تطبيق توكلنا، وعدم السماح بالدخول لأفنية الجامعة إلا للمحصنين فقط وفق الضوابط المحددة.

مركز لقاحات كورونا

وكان مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بدأ مطلع الأسبوع الماضي، استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 حتى 18 عامًا.

أوضح ذلك عميد كلية الطب المشرف العام على مركز اللقاح الدكتور طارق العسبلي، مبينًا أن مركز اللقاح المقام في صالة المعارض بمبنى المؤتمرات في الجامعة يعمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ ومؤكدًا أنه بدئ في إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية ( 12 – 18عامًا) بالتاريخ الميلادي؛ مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة من مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا بدئ بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

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