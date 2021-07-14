المسند : تراجع درجات الحرارة 10 مئوية بالتزامن مع حالة تروية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع رئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 10 درجات خلال حالة تروية التي تشهدها المملكة خلال هذه الأيام.

درجات الحرارة المتوقعة:

وقال المسند: “متوقع أن يتزامن مع الحالة المطرية الصيفية تروية انخفاض ملموس بدرجة الحرارة، قد يصل الفرق بين اليوم الأربعاء ويوم الأحد القادم نحو 10 درجات في الربع الخالي وجازان ونجران وعسير والباحة و 5 درجات في مكة و 5-6 درجات في الرياض والشرقية”.

نطاق تأثير الحالة تروية:

وكان المسند أوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن نطاق تأثير الحالة تروية يشمل بإذن الله مرتفعات جازان وعسير وجنوب شرق الربع الخالي وأجزاء من عمان واليمن والإمارات.

وأقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية إطلاق اسم تروية لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة ستؤثر على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، خاصة جنوب هذه المنطق، وربما تمتد لمناطق أخرى، والله أعلم.

موعد بدء الحالة تروية:

ولفتت إلى أن الحالة يبدأ تأثيرها من جنوب المملكة الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ الموافق 14/ 7/ 2021م، وتتأثر بها أجزاء من دول جنوب جزيرة العرب اليمن وعُمان، وربما تطال أجزاء من الإمارات وربما قطر.

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