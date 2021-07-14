أمير الشرقية يشيد بتطور موانئ المنطقة ودعمها للاقتصاد الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بالتطور الذي تشهده الموانئ في المملكة بشكل عام وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وبقية موانئ المنطقة، واهتمام الهيئة العامة للموانئ بإدخال التقنيات الحديثة والتي تساهم في دعم الحركة التجارية في الميناء ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات والحرص على تقليص فترات انتظار الشحنات من خلال إطلاق خدمة مواعيد الشاحنات في الميناء إلكترونيًا.

بوابة المملكة:

وأضاف أمير الشرقية أن ميناء الملك عبدالعزيز من أهم الموانئ على مستوى المملكة ويعتبر بوابة المملكة على الخليج العربي وقد تطور بشكل كبير حتى تميز على المستوى الوطني والدولي في مجال مناولة البضائع”.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري والذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال الموانئ بالمنطقة الشرقية.

وقدم عمر حريري شكره لأمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال الموانئ في المنطقة وتسهيل كافة العقبات التي قد تواجه أعمالها.

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