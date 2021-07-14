محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة. 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 02:46 PM صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ "بندر بليلة" خطيبًا لخطبة عرفة صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ "بندر بليلة" خطيبًا لخطبة عرفة أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة. الكلمات المفتاحية ، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ "بندر بليلة" خطيبًا لخطبة عرفة ،

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