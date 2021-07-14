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يبدو أن للشطة فوائد كثيرة غير النكهة الحارة للطعام الهندي، فقد نجح سبعة سجناء في الهرب من أحد سجون الهند باستخدام "الشطة الحارة والملح"، في واقعة شديدة الغرابة.
ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مفتش بالشرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فألقى السجناء بالشطة الحارة والملح في أعين الحراس، وأصابوهم بألم ودموع وفقدان التركيز، وسرق السجناء هاتفًا محمولًا من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل الفرار؛ وفقًا لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية.
وأفادت التقارير بأن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جاريًا، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء "بي تي أي" إن من المحتمل أن تتمكن الشرطة قريبًا من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.
ويُفرض الإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و5 صباحًا في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.
بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي!أيمن حسن الخليج 365 2021-07-14
يبدو أن للشطة فوائد كثيرة غير النكهة الحارة للطعام الهندي، فقد نجح سبعة سجناء في الهرب من أحد سجون الهند باستخدام "الشطة الحارة والملح"، في واقعة شديدة الغرابة.
ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مفتش بالشرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فألقى السجناء بالشطة الحارة والملح في أعين الحراس، وأصابوهم بألم ودموع وفقدان التركيز، وسرق السجناء هاتفًا محمولًا من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل الفرار؛ وفقًا لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية.
وأفادت التقارير بأن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جاريًا، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء "بي تي أي" إن من المحتمل أن تتمكن الشرطة قريبًا من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.
ويُفرض الإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و5 صباحًا في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:40 PM
لا يزال البحث جاريًا عن السجناء الفارين
يبدو أن للشطة فوائد كثيرة غير النكهة الحارة للطعام الهندي، فقد نجح سبعة سجناء في الهرب من أحد سجون الهند باستخدام "الشطة الحارة والملح"، في واقعة شديدة الغرابة.
ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مفتش بالشرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فألقى السجناء بالشطة الحارة والملح في أعين الحراس، وأصابوهم بألم ودموع وفقدان التركيز، وسرق السجناء هاتفًا محمولًا من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل الفرار؛ وفقًا لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية.
وأفادت التقارير بأن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جاريًا، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء "بي تي أي" إن من المحتمل أن تتمكن الشرطة قريبًا من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.
ويُفرض الإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و5 صباحًا في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.
، بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي! ،
المصدر : الخليج 365
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