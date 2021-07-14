محمد بن مسعود - الدمام - 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 02:34 PM "رويترز": "رويترز": السعودية والإمارات تتوصلان إلى تسوية لخلافهما النفطي نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في تحالف "أوبك+" تأكيده توصل السعودية والإمارات إلى حل للخلاف الذي اندلع مؤخراً بينهما بشأن مستوى إنتاج النفط. الكلمات المفتاحية ، "رويترز": السعودية والإمارات تتوصلان إلى تسوية لخلافهما النفطي ،

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