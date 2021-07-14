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رفع محمد بن ناصر المناع الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.
وعبّر "المناع" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: "هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".
وأعرب "المناع" عن شكره وتقديره إلى وزير العدل الشيخ د.وليد الصمعاني على دعمه وثقتة التي أولاه إياها، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل.
وسأل محمد المناع المولى عز وجل أن يديم على مملكة الخير كل تقدم ونماء وأمن وأمان.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 02:30 PM
قال: حافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد"المناع" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ15
رفع محمد بن ناصر المناع الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.
وعبّر "المناع" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: "هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".
وأعرب "المناع" عن شكره وتقديره إلى وزير العدل الشيخ د.وليد الصمعاني على دعمه وثقتة التي أولاه إياها، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل.
وسأل محمد المناع المولى عز وجل أن يديم على مملكة الخير كل تقدم ونماء وأمن وأمان.
، "المناع" يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ15 ،
المصدر : الخليج 365
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