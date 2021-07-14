شكرا لمتابعة خبر عن تكليف الشيخ بندر بن عبدالعزيز خطيبًا لخطبة عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن صدورالتوجيه الكريم بتكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام، خطيبًا لخطبة عرفة.

ويذكر أن رئاسة شؤون الحرمين تستعد للموسم حج هذا العام، متمثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، لترجمة خطبة يوم "عرفة" إلى 10 لغات.

كما سيتم بثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، حيث تم رفع عدد اللغات للإرشاد المكاني والزماني والثقافي بالمسجد الحرام إلى أكثر من 25 لغة، ويأتي ذلك تحت شعار "نشر الهداية للعالمين".